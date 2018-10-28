Умер польский художник Эдвард Двурник

Варшава, 28 октября. Польский художник Эдвард Двурник умер в Варшаве в возрасте 75 лет. За свою жизнь Двурник написал более трех тысяч картин, а также около десяти тысяч рисунков.

Больших успехов достиг в графике и мультипликации. О творческом пути художника снято несколько документальных фильмов.

Ранее сообщалось о смерти актрисы театра и кино Марины Ливановой. Ее друзья рассказали, что на протяжении нескольких лет женщина боролась с тяжелой болезнью.

Кроме того, накануне скончался актер Николай Караченцов. Он всего один день не дожил до своего 74-го дня рождения. Последние годы жизни Караченцова были омрачены двумя ДТП и онкологическим заболеванием, передает Газета.ru. Свои соболезнования родным и близким покойного выразил президент России Владимир Путин. Он назвал Караченцова «подлинной звездой».