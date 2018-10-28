ЦИК Грузии сообщил первые данные о выборах президента

Тбилиси, 28 октября. Центральная избирательная комиссия Грузии (ЦИК) обнародовала первые сведения о результатах выборов президента страны. По информации ведомства, на 16 участках побеждает самовыдвиженец Саломе Зурабишвили.

Между тем, оппозиционные силы критикуют ЦИК. Они утверждают, что данные по участкам, где лидирует Зурабишвили, намерено обнародуют в первую очередь. Представили оппозиции утверждают, что на большинстве участков побеждает Григол Вашадзе.

Ранее Газета.ru сообщила о завершении голосования на выборах президента Грузии. Участки закрылись в 20.00 по местному времени (19.00 по московскому времени). Издание отмечает, что среди 25 кандидатов наиболее реальными шансами располагают Зурабишвили и Вашадзе.

Следует отметить, что через шесть лет в Грузии планируется заменить прямое волеизъявление на голосование 300 делегатов.