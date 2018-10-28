Американский самолет провел разведку у берегов Крыма

Симферополь, 28 октября. Самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС США провел разведывательный полет у побережья Крыма. Об этом сообщает PlaneRadar.

Отмечается, что в районе Севастополя самолет пролетел на расстоянии 35 километров от берега. Воздушное судно также провело разведку на побережье Краснодарского края.

В этот же день разведывательный полет совершил американский беспилотный летательный аппарат Global Hawk, вылетевший с авиабазы на Сицилии.

Следует отметить, что в последнее время интенсивность разведывательных полетов зарубежных самолетов заметно увеличилась. В министерстве обороны России неоднократно призывали Вашингтон воздержаться от подобных действий. Однако Соединенные Штаты ответили отказом.

О самолете-разведчике у побережья Крыма ранее сообщала Газета.ru. Миссия была завершена в 19.50 по московскому времени.