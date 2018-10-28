Националисты блокировали женщину с ребенком-инвалидом на заправке в Киеве

Киев, 28 октября. Националисты блокировали автомобиль женщины с ребенком-инвалидом на заправке в Киеве. Об этом сообщила пострадавшая.

Она рассказала, что агрессивная группа людей блокировала ее на АЗС Glusсo.

«Мне сначала перегородили путь, сказали, что заправка не работает. Я говорю: «Молодые люди, я спрошу у кассира», — поделилась пережитым Елена Домбровская

После того, как она произвела оплату, мужчины пытались вырвать из ее рук платежную карту. Домбровская пыталась объяснить, что в машине находится ребенок-инвалид, и ей нужно ехать. Однако нападавшие продолжили вести себя агрессивно. Они залили баллончиками заправку и машину киевлянки. Женщина вызвала полицию.

По данным телеканала «Вести», группу украинских «патриотов» возглавил депутат партии «Свобода» Владимир Назаренко.

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