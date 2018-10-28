Сирия: боевики в течение суток обстреливали провинции Латакия и Хама

Дамаск, 28 октября. Члены незаконных вооруженных формирований на протяжении минувших суток обстреливали населенные пункты в провинциях Латакия и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Он отметил, что боевики открывали огонь несмотря на достигнутые договоренности о перемирии в Идлибской зоне деэскалации.

«В течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Икко провинции Латакия и населенного пункта Телль-Хуайр провинции Хама», — уточнил глава ЦПВС.

Савченко также рассказал журналистам о гуманитарной акции в провинции Дейр-эз-Зор. Нуждающиеся жители получили гуманитарную помощь общей массой почти две тонны.

Ранее сообщалось о нарушениях режима прекращения огня в провинциях Алеппо и Хама.