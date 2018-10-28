Умерла актриса театра и кино Марина Ливанова

Москва, 28 октября. Актриса театра и кино Марина Ливанова скончалась в возрасте 66 лет в Москве. Об этом сообщил источник из ее окружения.

Несколько лет Марина Ливанова боролась с тяжелой болезнью. Утром 28 октября ее не стало.

Ливанова стояла у истоков нижегородского «Радио Рандеву». Карьеру на телевидении она начала в 1986 году. Девять лет спустя удостоилась звания лучшей ведущей Российской Федерации. Ливанова снялась в картинах «Аляска Кид», «Враг народа — Бухарин», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Принцесса на горошине» и других, передает ТАСС.

Актриса занималась и преподавательской деятельностью. Она разработала авторский курс сценической речи и этики в МГУ имени Ломоносова и НИУ ВШЭ.

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