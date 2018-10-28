Украинский депутат вызвал полицию из-за пионерских галстуков на дискотеке

Киев, 28 октября. Депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев вызвал сотрудников полиции из-за того, что мужчины пришли на «Дискотеку 80-х» в пионерских галстуках. Об этом инциденте написал сам депутат на своей странице в социальной сети Facebook.

Арьев сопроводил свой пост небольшим видеороликом, на котором запечатлены мужчины в пионерских галстуках.

По его словам, он вывел мужчин с запрещенной на Украине коммунистической символикой из зала. По его словам, «пионеры» вели себя как советские люди.

«Вели себя как типичные советские люди. Что еще должно произойти, чтобы такие наконец поняли, сколько смертей коммунистическая идеология принесла Украине?» — написал он.

Арьев заявил, что приехавшие на «Дискотеку 80-х» сотрудники полиции «оформили» мужчин. Кроме того, украинский депутат, по его признанию, написал на людей в пионерских галстуках заявление в полицию. Депутат пожаловался, что концерт был испорчен, «но не жалеем».

Напомним, три года назад на Украине был введен закон о декоммунизации. Согласно закону, на Украине запрещено использование советской символики. В рамках политики так называемой декоммунизации переименовывают города, улицы, им, в частности, присваивают имена лидеров националистов, в том числе Степаны Бандеры. Также на Украине происходит демонтаж памятников советским лидерам и деятелям.

В сентябре этого года в одном из вузов Запорожской области разгорелся скандал из-за советской символики, которая была в кабинете преподавателя. Один студентов, увидев запрещенную символику, опубликовал видео. Ректор университета, увидев пост студента, заявил, что в отношении педагога были приняты меры.