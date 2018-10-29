Сирия, 29 октября. Соединенные Штаты сорвали доставку гумпомощи в лагерь «Рукбан» в Хомсе. SDF**** потеряли около сотни бойцов в провинции Дейр-эз-Зор. Террористы отбили у курдов два крупных населенных пункта на юго-востоке САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: расформировали один из КПП в городе Дамаск; ликвидировали оставшиеся от боевиков боеприпасы в пригородах Дамаска.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): вела перестрелки с курдами на севере провинции Алеппо.

«Исламское государство»1: организовало взрыв на поле Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре; отбило у курдов города Аль-Марашида и Ас-Суса в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Курды: подверглись обстрелам ВС Турции вблизи сирийско-турецкой границы в Алеппо; понесли потери в ходе боев с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре; подозреваются в установке СВУ в городе Аль-Баб на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжила провоцировать столкновения с САА в северной части Хамы.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжили ликвидировать оставшиеся от исламистов боеприпасы в окрестностях Дамаска. Согласно информации военного источника в Twitter (SyriawatanNews), подрывные работы прошли в пригородах Салиха и Ат-Тадамун с 12.00 до 15.00.

Стало известно, что правительственные силы расформировали один из КПП, установленных в столице в то время когда территории на юге и на северо-востоке от административного центра находились в оккупации джихадистов незаконных вооруженных формирований. Это свидетельствует о стабилизации обстановки вокруг Дамаска. Напомним, этому в значительной мере поспособствовали сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Алеппо

На севере региона в течение всего дня разворачивались вооруженные стычки между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и протурецкими группировками. Как передавал Twitter-канал (jisrtv), инициаторами столкновений выступили члены курдских отрядов, которые попытались проникнуть на позиции «Сирийской свободной армии» (ССА) недалеко от города Мареа. Однако, по сообщениям оппозиционных источников, атака радикалов SDF была отражена. Во второй половине дня перестрелки в районе Мареа возобновились.

В свою очередь курдские отряды подверглись артиллерийским обстрелам военнослужащих армии Турции у сирийско-турецкой границы на северо-востоке региона. Военный источник в сети Twitter (eha_news) передавал, что под ударом оказались опорные пункты «демократических сил» вблизи поселений Заур-Магхар, Ашме и Шарихли, в результате чего погиб один из членов YPG. Поводом к началу обстрела для турецких вооруженных сил послужило возведение курдами новых укреплений. Напомним, силы SDF и других курдских формирований должны были выйти за Евфрат еще летом по условиям «дорожной карты», согласованной представителями США и Турции в начале июня.

Стало известно о взрыве, прогремевшем в населенном пункте Аль-Баб двумя днями ранее. По информации, опубликованной Telegram-каналом (aheey555), СВУ детонировало у мечети «Фатима Аз-Захра» в одном из автомобилей, припаркованных неподалеку от здания. По неподтвержденным сведениям активистов вооруженной оппозиции, бомба была установлена членами подпольных ячеек Отрядов народной самообороны (YPG). Никаких данных о возможных пострадавших все еще не поступало.

Провинция Хомс

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Валерий Савченко заявил о том, что Соединенные Штаты сорвали доставку гуманитарного груза в лагерь для беженцев «Рукбан». По информации представителей ООН, члены подконтрольной Вашингтону группировки «Магавир Ат-Таура» не смогли предоставить гарантии безопасности гумконвою с 450 тоннами продовольствия и лекарственных препаратов. Глава ЦПВС отмечал, что пока данный вопрос остается открытым. Напомним, поставка груза должна была быть осуществлена в субботу. Притом в лагере сохраняется катастрофическая гуманитарная ситуация, поскольку он располагается в районе так называемой 55-километровой зоны безопасности. На данных территориях, оккупированных США, находится американская военная база «Ат-Танф», где проводится обучение исламистов вооруженной оппозиции.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки боевики «Исламского государства» начали крупномасштабное наступление на юго-востоке провинции. Как передает военный источник в Twitter (VivaRevolt), в результате ожесточенных столкновений в районе «Хаджинского котла» под контроль террористов вновь перешли населенные пункты Аль-Марашида и Ас-Суса, о взятии которых «Демократические силы Сирии»**** (SDF) заявляли несколько дней назад. В то же время бои разворачивались в районе городов Ас-Сафафина и Багуз Фаукани. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал о том, что в ходе вооруженного противостояния курды лишились более 70 бойцов, в то время как еще около 100 были серьезно ранены. Позднее главари «демократических сил» были вынуждены направить дополнительные отряды из Хасаки в Дейр-эз-Зор, о чем заявлял информационный портал Al Masdar News.

Между тем представители движения сирийского Красного Полумесяца провели гуманитарную акцию в административном центр провинции. По данным агентства новостей SANA News, среди мирного населения города были распределены порядка 15 тысяч продовольственных наборов.

Произошел взрыв в оккупированных курдами районах. Twitter-канал (NorsForStudies) передавал, что сработало СВУ, заложенное у нефтяного поля Аль-Омар, расположенного в центральной части провинции на восточном берегу Евфрата. При детонации бомбы погибла одна из сотрудниц курдской полиции «Асайиш». В установке взрывного устройства подозреваются террористы подпольных групп ИГИЛ1. Вечером медиапорталы ИГИЛ также заявили об ожесточенных боях в данном районе, в результате которых погибли как минимум 24 члена SDF.

Провинция Хама

На севере региона в течение всего дня фиксировались взаимные обстрелы между джихадистами вооруженной оппозиции и частями Сирийской арабской армии (САА). Оппозиционный интернет-портал Masar Press Agency передавал, что стычки отмечались в районе населенных пунктов Аль-Латамина, Лахайя и Мурек, где базируются исламисты сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1*** террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» и союзных ему формирований. Таким образом, боевики продолжают провоцировать стычки в демилитаризованной зоне, несмотря на то, что в данном районе действует режим прекращения огня. Правительственные силы, в свою очередь, вынуждены открывать ответный огонь. Напомним, в субботу в Стамбуле прошел четырехсторонний саммит президентов России, Турции, Германии и Франции, на котором Владимир Путин отметил, что РФ намерена оказать сопротивление террористам в Идлибе, если они не прекратят провоцировать новые вооруженные столкновения.

Провинция Ракка

Гуманитарная ситуация в административном центре провинции продолжила ухудшаться. По данным интернет-портала Jisr TV, после того как «Демократические силы Сирии» (SDF) взяли под свой контроль все медицинские учреждения и изъяли оборудование и медикаменты, практически весь персонал больниц выехал на территории, освобожденные Сирийской арабской армией (САА). Это повлекло за собой ухудшение качества медицинских услуг, в результате чего трое детей скончались от заражения крови, полученного в результате использования нестерильного инструментария.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)