«Конкурс красоты — это поиск гармонии»: второй сезон конкурса «Петербургская красавица». ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге состоялся второй полуфинал конкурса красоты «Петербургская красавица — 2018» в возрастной категории от 18 до 23 лет. Несколько финалисток конкурса, кульминация которого пройдет 30 ноября 2018 года, будут также принимать участие в «Мисс Россия — 2019».

— Конечно, ожидаю победы.

— Значит, вы конкурентки все-таки?

— Мы все конкурентки. Мы конкурентки по-доброму, — о духе соревнования рассказали Юлия Назаренко и Дарья Васильева, участницы конкурса «Петербургская красавица».

В полуфинале соревнуются 18 девушек, пробившихся через кастинг, в котором приняли участие более 100 человек. В финал выйдут 9 конкурсанток.

— Знаете, что такое конкурсы красоты? Это поиск гармонии. Гармонию ищет абсолютно весь свет. И мы ищем. Мы сейчас увидим очень-очень много красивых женщин. Молодых женщин. Очень молодых. И я никогда не могу быть объективной. Они нравятся мне все, бесспорно, —рассказала о конкурсах красоты Марина Седова, член союза дизайнеров России.

Победить должна не просто эффектная и красивая девушка, а настоящая леди культурной столицы, которая способна блеснуть своей интеллигентностью и эрудицией.



