Сирия, 28 октября. Курды обвинили Турцию в оказании поддержки джихадистам ИГИЛ1. Коалиция США направила подкрепление силам SDF**** в Хасаку. Семь террористов ИГ1 сбежали из тюрьмы «Ан-Нусры»*** в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы позиций боевиков на юге провинции Идлиб.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): продолжает вести перестрелки с курдами в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: заявило о гибели 25 курдских бойцов в районе месторождения Аль-Омар в центральной части Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: допустила бегство из тюрьмы семи джихадистов ИГ.

Курды: обвинили Турцию в поддержке террористов ИГИЛ.

Международная коалиция: направила подкрепление курдам в Хасаку.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (nors2017) сообщает о продолжающихся вооруженных столкновениях между курдскими силами и отрядами антиправительственных группировок, поддерживаемых Турцией. Противники не прекращают вести взаимные обстрелы в районе населенного пункта Мареа, расположенного в северной части провинции. Напомним, в первой половине дня члены «Демократических сил Сирии» (SDF) предприняли вылазку на позиции протурецкой «Сирийской свободной армии» (САА), однако, потерпев поражение, отступили на исходные позиции. Информация о потерях сторон в живой силе или военной технике уточняется.

Между тем пресс-центр Отрядов народной самообороны (YPG) опубликовал заявление, согласно которому в результате недавних обстрелов вооруженных сил Турции в районе Кобани на северо-востоке региона был убит один из курдских бойцов. Притом курды обвинили Анкару в оказании поддержки террористам «Исламского государства», борцами с которыми именовали себя сами члены YPG в данном сообщении. Напомним, как передавалось ранее, турецкие войска открыли огонь после того, как курды приступили к строительству новых укреплений на границе с Турецкой Республикой.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появилась информация о новых столкновениях между террористами «Исламского государства» и курдскими вооруженными формированиями к юго-востоку от административного центра региона в районе нефтяного месторождения Аль-Омар. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (jisrtv), медиапорталы, подконтрольные террористической группировке, заявляют об убийстве террористами как минимум 25 бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК). Напомним, в первой половине дня официальные СМИ также заявляли о гибели более 70 курдских радикалов в ходе ожесточенных боев у городов Хаджин и Ас-Суса. Кроме того, в результате взрыва, прогремевшего несколько часов назад у поля Аль-Омар, скончалась одна из служащих так называемой курдской полиции «Асайиш». Ответственность за установку СВУ также возлагают на боевиков террористической группировки.

Провинция Идлиб

Согласно информации Twitter-канала (jisrtv), на южных окраинах провинции недалеко от соседней Хамы возобновились перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1. Артиллерийские обстрелы правительственных подразделений пришлись по военным объектам исламистов в окрестностях населенного пункта Умм Джаляль.

Между тем военный источник в сети Twitter (MrRevinsky) сообщает о том, что семь джихадистов «Исламского государства» сбежали из тюрьмы «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 в регионе. Некоторые из местных активистов полагают, что боевики «Ан-Нусры» самостоятельно выпустили заключенных, получив за это крупное денежное вознаграждение.

Провинция Хасака

Twitter-канал (VivaRevolt) передает, что возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция направила подкрепления в Хасаку, дабы впоследствии переправить их в юго-восточную часть провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, в первой половине дня стало известно, что «Демократические силы Сирии» (SDF) понесли серьезные потери во время ожесточенных столкновений с силами «Исламского государства» на юго-востоке САР, после чего террористы ИГ также совершили вылазку на позиции SDF в районе месторождения Аль-Омар. Как полагают военные эксперты, Вашингтон опасается утратить контроль над богатыми нефтяными ресурсами районами страны, в силу чего продолжает наращивать свою боевую мощь в восточной части Сирийской Арабской Республики (САР).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)