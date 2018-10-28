Потолок обрушился в польском торговом центре, есть пострадавшие

Варшава, 28 октября. Потолок обрушился в торговом центре в польском городе Жешув, сообщил RMF24. Есть пострадавшие.

По информации издания, обрушение потолка произошло в одном из магазинов торгового центра, который расположен на первом этаже. Посетители ТЦ были эвакуированы из-за произошедшего.

Отмечается, что семь человека пострадали, но их жизни ничего не угрожает. Их доставили в больницу. Какие именно травмы получили посетители торгового центра, не уточняется.

Специалисты также провели поисково-спасательные работы. Под обломками никого не обнаружили.