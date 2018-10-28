«Барселона» разгромила «Реал» в эль-класико

Барселона, 28 октября. «Барселона» разгромила мадридский «Реал» в матче десятого тура чемпионата Испании. Встреча, которая прошла на стадионе каталонцев, завершилась со счетом 5:1.

Счет в матче открыли каталонцы уже на 11-й минуте встречи, автором мяча стал Филиппе Коутиньо. До окончания первого тайма каталонцы удвоили свое преимущество благодаря реализованному Луисом Суаресом пенальти.

После перерыва «размочил» счет в матче «сливочный» Марсело. Однако никаких шансов на победу у королевского клуба не осталось — Суарес забил еще два мяча. Точку в противостоянии двух испанских клубов поставил Артуро Видаль, забросивший мяч в сетку за три минуты до окончания основного времени.

Напомним, матч «Барселона» — «Реал» прошел без участия известных футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Месси получил травму, а Роналду перешел этим летом в «Ювентус».