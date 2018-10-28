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Захарова назвала фейком информацию об ультиматуме о выводе «российских военных» из ЦАР

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Захарова назвала фейком информацию об ультиматуме о выводе «российских военных» из ЦАР

Москва, 28 октября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала фейком распространившуюся в ряде СМИ информацию о том, что повстанцы в Центральноафриканской республике якобы выдвинули ультиматум о выводе «российских военных».

Ранее во французских СМИ появилась информация, что повстанцы в ЦАР выдвинули правительству жесткий ультиматум. Они требовали от власти вывести с ряда территорий силы, «включая российских военных, в течение двух суток.

Российский дипломат, комментируя распространившуюся в прессе информацию, заявила, что СМИ стали «жертвой фейковых новостей», передает РИА Новости.

«Странно, что никто не перепроверил информацию до публикации», — отметила Захарова.

Ранее политолог Игорь Рябов в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что никто не требует от правительства ЦАР вывода российских военных, а то, что Париж теряет контроль за республикой «налицо».   

Автор: Дарья Смолина
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