Сирия, 29 октября. США отводят силы от линии соприкосновения с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, намеренно затягивая военные действия в регионе. «Джебхат ан-Нусра»1*** ведет провокационные обстрелы в Идлибе и Хаме. На северо-востоке Латакии вспыхнули очередные междоусобные стычки боевиков, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: оказались под ударами «Тахрир аш-Шам» к северо-востоку от Латакии.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): разворачивает новые огневые позиции в предместьях Алеппо; понесла потери в результате ответных военных действий войск САР к юго-востоку от Идлиба; планирует развернуть минные поля к северу и северо-западу от Хамы; ведет бои с бывшими союзниками за раздел продовольственных ресурсов в Латакии.

Международная коалиция: отводит силы США от линии соприкосновения с ИГ в Дейр-эз-Зоре, намеренно затягивая военные действия в регионе.

Курды: лишились более десяти радикалов ранеными и убитыми в результате атак местных ополченцев-арабов в провинциях Ракка и Хасака.

Провинция Латакия

Бандгруппы боевиков, базирующиеся около города Кабана на северо-востоке Латакии, обстреляли позиции Сирийской арабской армии (САА) из тяжелых вооружений. Согласно сведениям оппозиционного портала Masar Press Net, один военнослужащий правительственных сил был ранен. Однако эти данные пока проверяются. Информации о возможных жертвах среди местного населения не сообщается. В настоящий момент войска САР готовятся открыть ответный огонь по опорным пунктам вооруженных исламистских группировок.

В районе города Бидама, расположенного в горной местного местности на севере провинции, фиксируются столкновения бандформирований «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (деятельность запрещена в РФ), передает в Twitter (@NatDefFor) военный источник. Причиной конфликта стали разногласия в связи с разделом сельскохозяйственных продуктов, которые были изъяты джихадистами у мирных жителей. Отмечается, что тех гражданских лиц, которые отказываются отдавать урожай, исламисты привлекают к так называемому шариатскому суду.

Провинция Алеппо

Несмотря на договоренности, заключенные между Россией и Турцией, террористы «Джебхат ан-Нусры» продолжают разворачивать огневые позиции в предместьях Алеппо. Так, по информации новостного Twitter-канала (@24Aleppo), полевые командиры группировки задействуют группы снайперов на окраине поселения Кафр Хамра, находящегося в нескольких километрах к северо-западу от административного центра провинции. Кроме того, к юго-западу от Алеппо недалеко от города Аль-Эис отмечается формирование новых огневых точек боевиками с целью ведения беспокоящих обстрелов по близлежащим укрепрайонам сирийской армии.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным новостного центра Euphrates Post, военнослужащие американских войск в настоящее время отводят технику от линии соприкосновения с террористами «Исламского государства»1 к северу от Хаджина на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Несколько подразделений вооруженных сил США были передислоцированы от города Аль-Бахра вглубь оккупированных Соединенными Штатами территорий. По мнению многих военных экспертов, Пентагон намеренно затягивает выполнение обязательств по ликвидации анклава ИГ на этом направлении, в действительности лишь создавая видимость активных военных действий войск международной коалиции и курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF)**** против ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Часть отрядов «Ан-Нусры», базирующихся на юге провинции Идлиб, продолжают игнорировать соглашения о формировании демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии. Вместо мероприятий по отведению сил из буферного района исламисты периодически возобновляют обстрелы опорных пунктов САА около города Ниха к юго-востоку от административного центра региона, сообщают источники портала Muraselon. Однако в результате ответного огня со стороны армии САР террористы сами понесли потери. Тем временем на юго-западе провинции полевые командиры боевиков организовали мероприятия по наращиванию военной мощи подконтрольных бандгрупп и усилению обороны. В частности, вблизи линии соприкосновения с правительственными силами были развернуты минные поля.

Провинция Ракка

Бойцы местных ополченческих отрядов, связанных с арабскими племенами Заевфратья, продолжают военную деятельность против курдских вооруженных формирований на северо-востоке САР. По информации канала в Twitter (@Raqqa_SL), ополченцы активировали несколько взрывных устройств вблизи позиций «Демократических сил» к северо-востоку и к северо-западу от Ракки, а также на участке трассы между городами Хасака и Аш-Шаддади. В результате в общей сложности были ранены и уничтожены больше десяти радикалов SDF и бойцов так называемых полицейских отрядов курдских сил «Асайиш».

Провинция Хама

Главари «Джебхат Фатх аш-Шам» планируют установку минно-взрывных заграждений у линии разграничения с САА к северу от Хамы и в районе долины Аль-Габ на северо-западе провинции, сообщают источники агентства Al Watan. Для этого к городу Мурек, расположенному внутри Аль-Латаминского выступа, который прилегает к Идлибу с юга, было доставлено свыше 100 мин различного калибра. Таким образом, боевики наиболее радикальных и непримиримых исламистских группировок продолжают нарушать условия Меморандума, подписанного Турцией и Россией. Джихадисты, пользуясь режимом тишины, активно наращивают военный потенциал, восполняют потери и ведут провокационные обстрелы войск САР на различных участках фронта в этом регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)