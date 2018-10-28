Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Новый перспективный российский вертолет будущего попал на видео

2 390
0 Оставить комментарий

Новый перспективный российский вертолет будущего попал на видео

Москва, 28 октября. Изображения перспективного вертолета российского производства появились в Сети. Концепт боевой машины и характеристики опубликовал журнал Defence Blog.

Сообщается, что над разработкой «вертолета будущего», который способен развивать скорость до 700 километров в час, трудятся инженеры КБ «Камов». Пока название модели и детальные технические характеристики держатся в тайне. На данный момент известно только то, что вертолет будет иметь соосную схему расположения винтов. 

Иностранные эксперты уже прозвали винтокрылую машину революцией в мировом вертолетостроении. Вертолет, помимо несущих винтов, будет обладать крыльями и шасси, которые будут убираться в полете. Новинка будет оснащена новыми двигателями и внутренними отсеками для вооружения.

Боевая машина обозначена иностранными экспертами как перспективный вертолет для российских Вооруженных сил и уже вызвала ажиотаж за рубежом. Ранее пользователи Сети выразили восторг от новейшей разработки.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое