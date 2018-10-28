Новый перспективный российский вертолет будущего попал на видео

Москва, 28 октября. Изображения перспективного вертолета российского производства появились в Сети. Концепт боевой машины и характеристики опубликовал журнал Defence Blog.

Сообщается, что над разработкой «вертолета будущего», который способен развивать скорость до 700 километров в час, трудятся инженеры КБ «Камов». Пока название модели и детальные технические характеристики держатся в тайне. На данный момент известно только то, что вертолет будет иметь соосную схему расположения винтов.

Иностранные эксперты уже прозвали винтокрылую машину революцией в мировом вертолетостроении. Вертолет, помимо несущих винтов, будет обладать крыльями и шасси, которые будут убираться в полете. Новинка будет оснащена новыми двигателями и внутренними отсеками для вооружения.

Боевая машина обозначена иностранными экспертами как перспективный вертолет для российских Вооруженных сил и уже вызвала ажиотаж за рубежом. Ранее пользователи Сети выразили восторг от новейшей разработки.