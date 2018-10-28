Растиражированный фейк: повстанцы в ЦАР не выдвигали ультиматум о выводе российских военных

Банги, 28 октября. Лидер мусульманских повстанцев «Селека» (группировка переименовала себя в CNDS) Абдулла Иссен опроверг информацию французских СМИ о выдвижении ультиматума правительству Центральноафриканской республики (ЦАР).

В интервью изданию Le Potentiel Centrafricain он сообщил, что подконтрольные ему вооруженные силы привержены Хартумской декларации. Журналист газеты поинтересовался о результатах мирного процесса в ЦАР.

«Все были согласны с Хартумской декларацией, но в последнее время возникли трудности. Сторонники Али Дхараса напали на оппозицию Конфари. Однако ни одна из подписавших документ группировок не вышла из соглашения, поэтому все должны уважать его», — сказал Абдулла Иссен.

Напомним, что ранее Agence France-Presse распространило сообщение о том, что Абдулла Иссен дал правительству 48 часов на вывод военных, в том числе российских, с подконтрольной группировке территории. Телеканал TV5Monde назвал причиной требования повстанцев отставку главы парламента африканской республики Карима Мекасуа.

Заявление Иссена опубликовали ряд других французских СМИ и журналист Эдуард Дропси, пишущий для RFI и France24. На иностранную прессу сослалось российское деловое издание РБК.

Однако африканские СМИ, в частности NDJONI SANGO, подчеркивают, что информация о выходе группировки Иссена из Хартумского соглашения ложная. Вооруженные формирования «Союз за мир в ЦАР» и «Народный фронт за возрождение в ЦАР» привержены декларации и продвижению мирного процесса.

Ранее российский политолог Иван Аркатов прокомментировал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей причины, по которым французские СМИ тиражируют фейки.

«Париж видит, что контроль за ситуацией ускользает сквозь пальцы», — пояснил эксперт.

Франция не в силах повлиять на руководство африканской республики, выбравшей собственный политический курс. Сближение властей ЦАР с российскими дипломатами пугает Париж, поэтому французы «поступают глупо» и пускают в ход фейки.

В информационную войну вокруг ЦАР, затеянную Францией, втягиваются СМИ, которые не проверяют источники информации. Даже такое авторитетное новостное агентство, как AFP, не гнушается тиражированием фейков.