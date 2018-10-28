Официально заявляю: Зеленский впервые высказался об участии в выборах президента Украины

Киев, 28 октября. Украинский шоумен и бессменный лидер студии «Квартал-95» Владимир Зеленский впервые публично высказался об участии в президентских выборах на Украине в 2019 году.

Артист посвятил участию в выборах свое выступление на концерте «Вечерний квартал». С роликом можно ознакомиться на YouTube, оно опубликовано на канале «Студия Квартал 95 Online».

Во время выступления на мероприятии Зеленский признался, что его жизнь «превратилась в кошмар», поскольку окружающие постоянно интресуются его планами на политическую карьеру.

«У меня есть юридическое образование, и это плюс для меня. Но у меня нет политического опыта… И это — жирный плюс!» — заявил украинский шоумен.

Во время концерта артисты «Вечернего квартала» побеседовали со зрителями и спросили, хотят ли видеть Зеленского президентом Украины.

«Официально заявляю, я идти в президенты не хо… тя, посмотрим», — отметил актер, завершая свое выступление.

Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года согласно конституции государства и соответствующему закону. Главу страны изберут на пятилетний срок. Действующий президент Украины Петр Порошенко по-прежнему не высказался о своем участии.

Ранее известный киевский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что Порошенко, скорее всего, объявит о своем участии в президентской гонке в новогоднюю ночь. Грядущая президентская кампания, уверен он, «будет очень яркой и конфликтной».