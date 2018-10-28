Тбилиси, 28 октября. Независимый кандидат Саломе Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии с показателем в 52,3% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного грузинской компанией «Психопроект».

Голосование на избирательных участках в Грузии завершилось в 19.00 по московскому времени. По данным представителей избиркома, выборы прошли в мирной и спокойной обстановке, каких-либо нарушений не было зафиксировано.

Зурабишвили, которая вырвалась вперед по данным экзитпола, поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». Показатели кандидата опубликовал председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

При этом за кандидата от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе проголосовали 28,1% избирателей, а экс-спикера парламента Грузии Давида Бакрадзе, выдвинутого от партии «Европейская Грузия», поддержали 9,2%.

Напомним, выборы президента страны стартовали в 7.00 по московскому времени в воскресенье, 28 октября. Грузинские граждане выберут главу государства на ближайшие шесть лет. При этом стоит отметить, что это последние выборы путем прямого голосования. Уже через 5 лет лидера страны будут выбирать 300 делегатов, а не грузинский народ.

На территории Грузии работали 3,6 тысячи избирательных участков, на которых могли проголосовать более 3,5 миллиона граждан страны, достигших совершеннолетнего возраста. Одним из первых на текущем голосовании выразил свою гражданскую позицию глава правительства страны Мамука Бахтадзе, он прибыл на избирательный участок в Дидубийском районе Тбилиси.