«Плохие новости для Украины»: Германия выдала итоговое разрешение на строительство «Северного потока — 2»

Берлин, 28 октября. Германия выдала итоговое разрешение на строительство газопровода «Ойгалл», который станет сухопутным отводом от «Северного потока — 2».

«Плохие новости» для Украины, которая выступает против реализации проекта «Северный поток — 2», поступили в минувшую субботу, 27 октября. Сюжет телеканала Deutsche Welle, подготовленный русскоязычным отделением, стал очередным подтверждением того, что строительство российского газопровода идет полным ходом и набирает обороты, несмотря на все усилия Киева «заморозить» проект.

Издание «ПолитНавигатор» отметило, что специально для «Северного потока — 2» проложили газопроводы «Опал» и «Нел», а для второй очереди сделают «Ойгалл».

«Самое интересное, на что обращают внимание эксперты, это то, куда ведёт труба, то есть, кто является конечным потребителем», — говорится в материале издания.

Напомним, проект газопровода «Северный поток — 2» подразумевает строительство двух веток, которые пройдут от российского побережья до Германии через Балтийское море.

Украина пытается помешать реализации проекта, так как беспокоится, что потеряет средства от транзита. При этом Россия заверила, что сохранит транзит своего газа через украинскую территорию. Москва не раз подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно бизнес-проектом.

Напомним, заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер заявила, что Берлин не будет менять свою позицию относительно «Северного потока — 2». При этом она отметила, что и Германия, и другие европейские страны заинтересованы в том, чтобы Киев продолжал «играть роль в транзите» российского газа.