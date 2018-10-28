Второй этап конкурса «Великие имена России» продлили из-за Калуги и Пензы

Москва, 28 октября. Второй этап конкурса по присвоению аэропортам в России имен выдающихся деятелей страны продлен до 30 октября. Такое решение приняли организаторы, передает пресс-служба Общественной палаты (ОП) РФ, которая выступает оператором конкурса.

Решение о продлении приняли после того, как к конкурсу вслед за Чукоткой и Чавашией присоединились Калуга и Пенза. Списки имен-кандидатов для их аэропортов поступят в оргкомитет в скором времени и будут опубликованы на сайте проекта «Великие имена России».

При этом секретарь ОП РФ Валерий Фадеев подчеркнул, что организаторы конкурса, отодвинув сроки его проведения, дали возможность жителям присоединившихся регионов в спокойном режиме выдвинуть своих кандидатов для включения в лонг-лист голосования.

«Эти решения оправданы, потому что проект делается для людей и ради людей, которым небезразличны отечественная история и имидж родного края», — отметил он.

Напомним, для присвоения имен аэропортам можно предлагать выдающихся личностей, которые внесли значимый вклад в развитие и становление России. Их деятельность может быть связана с литературными, музыкальными, художественными, научными и географическими открытиями, военными победами, общественной и политической, промышленной и экономической деятельностью.

Ранее поклонники творчества основателя музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова предложили назвать петербургский аэропорт «Пулково» в честь артиста. Точное число голосов, которые набрала инициатива с лидером группы, пока неизвестно.