Фигуристка Туктамышева прокомментировала итоги выступления в Канаде

Москва, 28 октября. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала итоги своего выступления на Гран-при в Канаде.

Россиянка, набрав 203,32 балла по итогам двух программ, заняла первое место. Она опередила японку Мако Ямашиту на 0,26 балла.

Спортсменка в произвольной программе не смогла выполнить тройной аксель. Туктамышева, комментируя свой прокат, заявила, что сейчас будет работать именно над этим прыжком.

«Сейчас надо больше работать именно над тройным акселем — не в очень хорошем состоянии он у меня. Надо, чтобы он был еще более стабильным», — цитирует телеканал «360» фигуристку.

Напомним, следующий этап Гран-при пройдет в Японии 9-11 ноября.