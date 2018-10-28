Бойтесь своих страхов: иностранцев восхитили первые изображения российского «вертолета будущего»

Амстердам, 28 октября. В Сети появились первые характеристики перспективного вертолета российского производства. Изображения, опубликованные голландским сайтом Scramble, вызвали восторг у иностранных интернет-пользователей.

Над разработкой «вертолета будущего», который способен развивать скорость до 700 километров в час, трудятся инженеры КБ «Камов». Пока название модели и детальные технические характеристики держатся в тайне. На данный момент известно только то, что вертолет будет иметь соосную схему расположения винтов. На изображении, опубликованном голландским сайтом, заметно, что у воздушного судна есть убираемые шасси.

Информацию о новом воздушном средстве сотрудники портала опубликовали в социальной сети Facebook. В комментариях к публикации иностранцы восхитились новейшей разработкой.

«Он сможет развивать адскую скорость», – предположил Guus van Leerdam.

При этом другой комментатор выразил мнение, что командиры американских ударных вертолетов «Кобра» смогли бы гордиться боевой машиной российского производства.

Среди участников обсуждения нашелся и русскоязычный пользователь, который призвал опасаться российских разработок.

«Бойтесь, бойтесь своих страхов — может тогда что-то придет в голову действительно дельное!» — отметил Андрей Бормотов.

Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о другой российской разработке. По его словам, госкорпорация примет участие в создании сверхтяжелой ракеты, с запуска которой начнется программа освоения Луны. Когда именно может начаться строительство ракеты, глава Роскосмоса не уточнил.