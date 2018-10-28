Рэпера Guf избили в московском клубе

Москва, 28 октября. Известного рэп-исполнителя Guf (Алексея Долматова) избили и ограбили в московском клубе «Бункер» под видом организации его выступления, сообщил адвокат музыканта Сергей Жорин.

Долматов сообщил своему адвокату, что он был жестоко избит в столичном ночном клубе. По словам Жорина, «по всей видимости», избиение и ограбление были спланированы, так как музыканта пригласили в клуб «под видом организации выступления».

«Впоследствии его отвели в отдельное помещение, выставили вооруженную охрану и жестоко избили», — цитирует ТАСС Жорина.

Рэпер получил сотрясение мозга, переломы двух ребер, а «также возможны иные повреждения внутренних органов», сообщила защита музыканта.

Жорин заявил, что важно установить личность нападавших и получить видео с камер наблюдений, установленных внутри клуба и снаружи. Кроме того, адвокат сообщил, что попросил начальника столичного ГУ МВД взять расследование этого дела на контроль.