РЭБ «Самарканд» прикрыли Россию с запада | 28 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Россия разместила комплексы РЭБ «Самарканд» в Калининградской области Российская Федерация разместила новейшие системы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» в Калининградской области. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные портала государственных закупок. Отмечается, что речь идет о размещении 13 комплексов, которые сегодня расположены на военных объектах Военно-морского флота России в Еврейской автономной области, Приморском и Краснодарском крае, а также в других регионах РФ.

Сергей Лавров прокомментировал отношение к России со стороны США Сергей Лавров прокомментировал отношение к России со стороны американского общества и политиков. Об этом министр иностранных дел нашей страны рассказал в рамках участия в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Лавров заявил, что Москва начала готовить ответ на переданный США список претензий по выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, Россия еще в июле предложила США провести консультации о контроле над вооружениями. Ответа до сих пор не поступило. Также, по словам Лаврова, Российская Федерация предложила США отказаться от высылки дипломатов и вернуться к нормальным условиям работы, в том числе решить вопрос с дипломатической собственностью. Мяч сейчас находится на стороне Вашингтона, заявил Лавров.

В Сирии сильные ливни повредили жилые дома горожан и парализовали автомобильное движение Сильные дожди в сирийской провинции Хасака привели к затоплению ряда жилых домов, особенно тех, что расположены в районах Аль-Мардиан. По словам пострадавших, проливные дожди причинили серьезный вред их имуществу. Сирийские власти помогают гражданам устранить последствия непогоды, несмотря на кризис, в котором в данный момент находится страна. Стоит отметить, что мощный ливень обрушился не только на провинцию Хасака, но и на остальные регионы Сирии. По последним данным, сильные дожди до сих пор продолжаются в сирийской провинции Идлиб. По словам местных жителей, шесть человек были сбиты селевым потоком и погибли недалеко от турецкой границы.