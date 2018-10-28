РЭБ «Самарканд» прикрыли Россию с запада | 28 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Россия разместила комплексы РЭБ «Самарканд» в Калининградской области
Российская Федерация разместила новейшие системы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» в Калининградской области. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные портала государственных закупок. Отмечается, что речь идет о размещении 13 комплексов, которые сегодня расположены на военных объектах Военно-морского флота России в Еврейской автономной области, Приморском и Краснодарском крае, а также в других регионах РФ.
Сергей Лавров прокомментировал отношение к России со стороны США
Сергей Лавров прокомментировал отношение к России со стороны американского общества и политиков. Об этом министр иностранных дел нашей страны рассказал в рамках участия в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Лавров заявил, что Москва начала готовить ответ на переданный США список претензий по выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, Россия еще в июле предложила США провести консультации о контроле над вооружениями. Ответа до сих пор не поступило. Также, по словам Лаврова, Российская Федерация предложила США отказаться от высылки дипломатов и вернуться к нормальным условиям работы, в том числе решить вопрос с дипломатической собственностью. Мяч сейчас находится на стороне Вашингтона, заявил Лавров.
В Сирии сильные ливни повредили жилые дома горожан и парализовали автомобильное движение
Сильные дожди в сирийской провинции Хасака привели к затоплению ряда жилых домов, особенно тех, что расположены в районах Аль-Мардиан. По словам пострадавших, проливные дожди причинили серьезный вред их имуществу. Сирийские власти помогают гражданам устранить последствия непогоды, несмотря на кризис, в котором в данный момент находится страна. Стоит отметить, что мощный ливень обрушился не только на провинцию Хасака, но и на остальные регионы Сирии. По последним данным, сильные дожди до сих пор продолжаются в сирийской провинции Идлиб. По словам местных жителей, шесть человек были сбиты селевым потоком и погибли недалеко от турецкой границы.
Сергей Собянин: программа «Московское долголетие» станет постоянной
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что программа «Московское долголетие» станет постоянной. Об этом он рассказал на телеканале «Россия 1». Программа поддержки москвичей старшего возраста оказалась очень востребованной. В ней пожелали принять участие более ста сорока тысяч человек. Поэтому власти Москвы решили продолжить и масштабировать «Московское долголетие». Напомним, что проект помогает жителям Москвы получить новые знания и умения, развивает творческие способности, а также укрепляет здоровье. Многие пенсионеры занимаются в спортивных секциях, изучают иностранные языки. Все образовательные занятия проводятся совершенно бесплатно.