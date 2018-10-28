Появились кадры с места ДТП с пятью погибшими в Татарстане

Казань, 28 октября. Грузовой автомобиль легковая машина столкнулись в Татарстане. В результате аварии погибли двое взрослых и трое детей. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, столкнулся грузовик «КамАЗ» и легковой автомобиль ВАЗ-2114.

Как стало известно источнику ФАН, возле населенного пункта Кичкетан Агрызского района, недалеко от границы с Удмуртией, произошло столкновение легкового автомобиля и КамАЗа. По предварительным данным, легковое авто вылетело на полосу встречного движения. Обстоятельства аварии выясняются.