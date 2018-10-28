Это беспредел: тренер Туктамышевой оценил выступление фигуристки в Канаде

Москва, 28 октября. Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, которая заняла первое место на втором этапе Гран-при в Канаде, назвал произвольную программу неидеальной, однако отметил, что рад начать сезон с побед в трех турнирах подряд.

«Конечно, произвольная программа выглядела не так, как подобает. Но все элементы были сделаны, кроме акселя, так что мы сохраняем оптимизм», — цитирует Мишина телеканал «360».

Стоит отметить, что в короткой программе спортсменка чисто выполнила тройной аксель, однако судьи дали неоднозначные оценки выступлению. Разброс составил от -1 до 4 баллов.

«Татьяна Тарасова связывалась со мной и сказала: это беспредел», — отреагировал Мишин.

При этом тренер российской фигуристки подчеркнул, что данный элемент делают среди фигуристок лишь единицы и они находятся «уже в другом столетии, в другой эпохе».

Напомним, российская фигуристка заняла первое место на втором этапе Гран-при в Канаде. В короткой и произвольной программе спортсменка набрала 203,32 балла. Стоит отметить, что 21-летняя Туктамышева впервые с сезона-2014/15 заняла первое место на этапе Гран-при. В предыдущий раз россиянка одержала победу на этапе в Китае.

Туктамышева является чемпионкой мира, в 2015 году россиянка завоевала золото на чемпионате Европы.