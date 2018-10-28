Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

«Даже мертвый лучше вас!»: грузинский избиратель вычеркнул всех кандидатов в президенты и проголосовал за царя Давида

43
0 Оставить комментарий

«Даже мертвый лучше вас!»: грузинский избиратель вычеркнул всех кандидатов в президенты и проголосовал за царя Давида

Тбилиси, 28 октября. В социальных сетях Грузии распространяется фото бюллетеня одного из избирателей, который вычеркнул всех кандидатов в президенты. Гражданин Грузии вписал в лист голосования царя Давида Строителя под номером 1121 и проголосовал за него.

«Царь Давид​​​. Даже мертвый лучше вас!» — написал избиратель в бюллетене.

Давид IV Строитель — грузинский царь из династии Багратионов. Под его правлением произошло объединение грузинских княжеств. Давид Строитель также известен победой в Дидгорской битве в 1121 году.

28 октября в Грузии проходят выборы президента страны. Отметим, что это последние президентские выборы в Грузии путем прямого голосования: с 2023 года главу страны будут избирать 300 делегатов. На выборах 28 октября представлены 25 кандидатов.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое