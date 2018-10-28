Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 28 октября.

Иностранный корреспондент вывел на чистую воду вице-премьера Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе в прямом эфире, указав, что украинские солдаты обстреливают мирное население Донбасса. Чиновница не смогла возразить журналисту. Вы стреляете по жителям Донбасса: западный журналист поставил в тупик украинскую чиновницу.

В Сети появились кадры первых минут после крушения вертолета, принадлежавшего владельцу футбольного клуба «Лестер» Вишаю Шривадданапрабхе. Авиакатастрофа произошла около стадиона «Кинг Пауэр». Видео с места крушения вертолета владельца «Лестера» появилось в Сети.

Украина может в дальнейшем потерять Закарпатье. Об этом сообщил украинский политик Георгий Тука. В обмен на лояльность властям Украины: в Киеве боятся потерять Закарпатье.

Четвертый премьер Украины Николай Азаров в прямом эфире канала «Россия 1» прокомментировал встречу президента Украины Петра Порошенко и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Азаров объяснил, как Порошенко пытался обмануть Лукашенко.

Депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол в прямом эфире призвала взрывать военные склады на территории РФ. На Украине призывают взрывать военные склады в России.

Канцлер ФРГ задала президенту России вопрос на саммите в Стамбуле. «Кто-кто? Сибирское пальто!»: вопрос Меркель к Путину на русском стал мемом.

Финская журналистка назвала программу «гадкой и ужасной» из-за якобы унижения женщин и призналась, что не может перестать ее смотреть. Гадко, но не могу не смотреть: финская журналистка обвинила «Модный приговор» в унижении женщин.

ВСУ за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой народной республики 272 боеприпаса. Донбасс: ВСУ за сутки выпустили более 270 боеприпасов по ДНР.

Депутат Верховной рады и советник главы МВД Украины Татьяна Черновол призвала взрывать военные склады на территории Российской Федерации. При этом она посетовала, что «никакого ответа на диверсии на украинских складах не произошло». Серьезно аукнется: в РФ ответили Украине на призывы взрывать российские военные склады.

Военный эксперт Александр Жилин в ответ на план украинского капитана о «возвращении» Азова предупредил Украину о потере суверенитета не только на суше, но и в акваториях Черного и Азовского морей. Военный эксперт предупредил Киев о последствиях «возвращения» Азова.