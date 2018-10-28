Москва, 28 октября. Бывший форвард «Барселоны» и тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев сделал прогноз: кто победит в противостоянии «Барселона» — «Реал» без участия двух известных футболистов – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

По мнению Корнеева, в очередном противостоянии сильнее окажутся каталонцы. Спортивный эксперт отметил, что «Барселона» начала свой сезон более ровно, и без Месси команда «выглядит хорошо».

«Должна выиграть «Барселона» с минимальным счетом», — приводит телеканал «360» слова Корнеева.

Напомним, матч между «Барселоной» и «Реалом» пройдет в воскресенье в 18.15 по московскому времени. Роналду перешел этим летом в туринский «Ювентус», а Месси получил травму.