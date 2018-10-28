МВД Грузии расследует семь нарушений на выборах президента
Тбилиси, 28 октября. Министерство внутренних дел Грузии проведет расследование по факту семи правонарушений на выборах президента страны 28 октября. Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили в ходе брифинга.
Мезвришвили сообщила, что в МВД поступило 29 заявлений о нарушениях избирательного процесса. Большая часть заявлений не подтвердилась или не попала под категорию, предусмотренную Уголовным кодексом страны. Представитель отметила, что в целом выборы проходят «в спокойной и мирной обстановке, без серьезных эксцессов».
«Расследование начато по 7 фактам, в частности, по таким случаям, как физическая расправа, угрозы, повреждение имущества, по каждому такому факту начато расследование по конкретным статьям УК Грузии», — сказала представитель МВД Грузии.
Правонарушения, по которым будут проведены расследования, имели место в Батуми, Марнеули, Сигнаги, Каспи, Самтредия и Ахалкалаки. Граждане также сообщили о возможном подкупе избирателей одним из кандидатов. В МВД отметили, что будут проведены проверки, в случае подтверждения информации дело будет направлено в Главную прокуратуру Грузии.
Напомним, 28 октября в Грузии проходят выборы президента. По данным на 17.00 по местному времени явка составила 38,16%. Самая высокая явка зафиксирована в Амбролаурском избирательном округе на западе страны.