Курды потеряли десятки бойцов и районы на юго-востоке Сирии: имитация борьбы США привела к успехам ИГ

Бандгруппы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) провели контратаку на позиции Демократических сил Сирии (SDF) в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор, передает канал «Аль-Хадас». В результате курдские формирования потеряли десятки бойцов убитыми и утратили контроль над частью районов поселений Багуз и Ас-Суса. О других подробностях очередных столкновений на этом направлении читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Террористы ИГ1, воспользовавшись песчаной бурей, осуществили внезапное нападение на опорные пункты SDF южнее города Хаджин. Авиация западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, не смогла прийти на помощь курдам, и в итоге «Демократические силы» лишились части кварталов ранее захваченных ими населенных пунктов. Кроме того, джихадистами было убито 68 курдских радикалов.

Бандформирования ИГИЛ1 между тем потеряли 24 террориста в боях за позиции SDF. Тем не менее, по оценке военных экспертов, в Хаджине и его окрестностях по-прежнему остается порядка двух тысяч исламистов.

Примечательно, что курды и курирующие их подразделения вооруженных сил США начали операцию по захвату восточного берега Евфрата в Дейр-эз-Зоре еще в конце прошлого года. В середине прошлого месяца «Демократические силы» начали очередное наступление, надеясь занять юго-восток провинции, однако их усилия в этом районе оказались практически безрезультатными.

По мнению независимого журналиста и политолога Александра Асафова, причина этого в том, что Вашингтон и его союзники в действительности занимаются на этом направлении лишь имитацией борьбы с «Исламским государством». На самом же деле американцам выгодно сохранять здесь анклав ИГ с целью оправдания своего дальнейшего незаконного военного присутствия в регионе. Об этом эксперт заявил в ходе беседы с корреспондентом ФАН.

«Для обоснования пребывания в САР Вашингтону нужно сохранять остатки джихадистских группировок. Именно поэтому никакого реального противостояния терроризму там нет, есть только его имитация, из-за чего страдают в основном подопечные США и местное население. Какая-то поддержка курдам оказывается, но поскольку сама борьба не должна вести к уничтожению ИГ, постоянно организовываются лишь позиционные столкновения, подкрепляемые периодическими авиаударами. В результате мы нередко наблюдаем даже определенные локальные успехи боевиков. Я думаю, ситуация будет оставаться в прежнем виде, поскольку планы Вашингтона пока не меняются», — предполагает наш собеседник.

В том процессе урегулирования конфликта, в рамках которого накануне состоялась встреча президентов РФ, Турции, Германии и Франции, Соединенные Штаты участия не принимают. Вместо этого они пытаюсь максимально заморозить ситуацию на поле боя, дабы удерживать обстановку в отдельных районах Сирии в ключе продолжающегося военного противостояния.

«В политической плоскости для американцев сейчас нет решения. Именно поэтому на подконтрольных им территориях они сохраняют ситуацию стагнации, которая обусловлена имитационным характером якобы непримиримой борьбы с остатками «Исламского государства». Пока каких-то решительных действий со стороны США не будет, потому что у них есть свои стратегические цели и задачи в этом регионе, который они, конечно, не собираются покидать. Они не будут уничтожать данные бандгруппы ИГ ни сами, ни руками своих подопечных, из-за чего в Дейр-эз-Зоре будет продолжаться такой вялотекущий конфликт, в результате которого будут гибнуть мирные жители и появляться все новые потоки беженцев», — считает политолог.

В случае же чересчур существенного перевеса не в пользу террористов американцы, вполне возможно, решат оказывать непосредственную поддержку ИГИЛ для выгодного им выравнивания сил сторон.

«Не исключаю, что может дойти до прямой помощи боевикам, если они слишком ослабнут, со стороны Соединенных Штатов. От передачи «Исламскому государству» оружейных комплексов до насыщения его живой силой из состава других подконтрольных группировок или путем переброски в САР наемников из соседних стран. Я думаю, это вполне вероятный сценарий ближайшего будущего», - закончил Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.