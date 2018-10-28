В Киеве призвали жителей Краматорска не выходить из дома из-за учений ВСУ

Киев, 28 октября. Вооруженные силы Украины проведут превентивные мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам 31 октября и 1 ноября в городе Краматорск на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил (ООС).

В ведомстве призвали жителей населенного пункта на время учений ВСУ не покидать свои дома без особой необходимости, а также соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами и взрывоопасными веществами. Кроме того, в пресс-службе попросили граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность, во время поездок в другие районы города.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе обсуждается в рамках встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.