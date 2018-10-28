Роналду пожелал удачи «Реалу» перед матчем с «Барселоной»

Рим, 28 октября. Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду пожелал удачи своей бывшей команде в матче с «Барселоной» в чемпионате Испании.

«Реал» встретится с «Барселоной» в матче 10-го тура чемпионата Испании в воскресенье на стадионе «Камп Ноу»​​​. Впервые игра двух титанов испанского футбола пройдет без Роналду и Лионеля Месси, который не сможет выступить за «Барселону» из-за травмы руки.

«Я с большим уважением отношусь к «Барселоне», но «Реал» в моем сердце. Поэтому я надеюсь, что сегодня Мадриду улыбнется удача», — заявил футболист.

Напомним, 33-летний португальский футболист перешел в «Реал Мадрид» в 2009 году, став самым дорогим приобретением клуба. В «Реале» Роналду провел 438 матчей и забил 450 голов. В июле 2018 года футболиста купил «Ювентус». В «Реале» отметили, что решение было принято по просьбе самого Роналду. Покупка обошлась итальянскому клубу в 112 млн евро.