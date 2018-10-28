Прокурор сообщил подробности расследования стрельбы в синагоге Питтсбурга

Питтсбург, 28 октября. Подозреваемый в нападении на синагогу «Сквирелл Хилл» в Питтсбурге, вероятно, действовал один. Об этом заявил прокурор штата Пенсильвания Скотт Брейди.

По его словам, нет никаких сведений о том, что у нападавшего были сообщники. Пока все указывает на то, что стрелок был один.

Напомним, нападение на синагогу в Питтсбурге произошло 27 октября. Неизвестный открыл стрельбу, когда прихожане собрались на церемонию. По предварительным данным, во время стрельбы злоумышленник выкрикивал антисемитские лозунги. Звонки в полицию поступили от заложников, забаррикадированных в здании. После того, как сотрудники правоохранительных органов прибыли на место ЧП, завязалась перестрелка. Погибли 11 человек, в том числе несколько офицеров полиции. Нападавший сдался сотрудникам правоохранительных органов.