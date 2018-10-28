Донбасс сегодня: мирные жители избили бойцов ВСУ, СМИ признали расстрел Донецка армией Киева

Донбасс, 28 октября. На Светлодарской дуге и юге ДНР накаляется обстановка. В Луганской области местные жители заступились за своего земляка и намяли бока бойцам ВСУ. Украинские СМИ признали факт расстрела Донецка. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Горячее всего в минувшие сутки было в Приазовье (юг Донецкой народной республики. — Прим. ФАН) и в районе Светлодарской дуги — участка фронта между республиками Донбасса в районе Дебальцево и Светлодарска. В общей сложности дежурными сменами военных координаторов СЦКК ДНР и ЛНР зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня.

«Стандартный набор» из 120-мм и 82-мм мин пришелся по районам 15 населенных пунктов ДНР и ЛНР. Также на Горловском направлении не умолкали украинские пулеметы, периодически велись обстрелы из пушек боевой машины и гранатометов. В то же время украинский штаб на Горловском направлении «агрессии террористов» не зафиксировал, что свидетельствует о неудавшихся украинских провокациях по вызову ответного огня.

В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, сообщает пресс-центр Объединенных сил Украины. В армейских корпусах республик обошлось без потерь. Критическая инфраструктура также не пострадала.

Крамола на лентах украинских СМИ

Украинское «Общественное радио» на ленте своего сетевого издания в воскресенье процитировало данные из отчета ОБСЕ за 24 октября. В публикации отмечается, что западный поселок Трудовские «оккупированного Донецка» оказался под огнем, в результате чего получил повреждения жилой двухэтажный дом.

Украинское СМИ полностью цитирует международных наблюдателей, сообщая, что «повреждения причинил 30-мм снаряд, выпущенный с запада-юго-запада». На данном направлении буквально в паре километров от Трудовских находится подконтрольная ВСУ Марьинка, откуда и велся в тот день огонь по поселку как с применением гранатометов (с 30-мм гранатами ВОГ-17. — Прим. ФАН), так из 30-мм пушек боевых машин пехоты.

Таким образом, украинские СМИ растиражировали, мягко скажем, не то, что было нужно, признав факт обстрела войсками Киева жилых районов Донецка. И можно было бы предположить, что «Общественное» отличается от всех других СМИ объективностью, но данные положительные мысли разбиваются о следом идущие заголовки о «боевиках, оккупантах» и прочее. Видимо, автор публикации про обстрел Донецка попросту не учил в школе географию.

«Защитникам» намяли бока и забрали оружие

Продолжается борьба мирных жителей территорий, подконтрольных украинской армии, против «защитников» из ВСУ, сообщает разведка луганчан. Так, еще 23 октября, после того как несколько военнослужащих вновь прибывшей в район Трехизбенки 10-й горно-штурмовой бригады избили пожилого гражданского, на помощь пострадавшему пришли его земляки.

Пожилого мужчину избили за отказ от закупки для «воинов света» алкогольных напитков в магазине, поскольку в зоне ООС веден запрет на продажу спиртного военным. После отказа военным «защитники» нанесли «деду-сепаратисту» несколько ударов, но тут явилось подкрепление в виде местных мужиков.

В ходе завязавшейся драки местные намяли бока «освободителям» — и в итоге разоружили бойцов, отняв автомат и боекомплект к нему. Оружие победители вручили лично командиру подразделения горе-вояк.

Данный случай свидетельствует о том, что люди перестают бояться украинских солдат и дают отпор. В обозримом будущем это вполне может привести к появлению серьезных проблем у украинской армии в тылу в виде постоянно действующих партизанских отрядов.

«Пенсию платить не будут»

В воскресенье украинское сетевое издание «Лига.нет» со ссылкой на собственные источники в Луганске сообщает, что луганских пенсионеров заставляют идти на выборы главы и депутатов под угрозой лишить пенсий в случае неявки. Издание цитирует двух пенсионеров, не называя их имен и фамилий, и приводит негативные комментарии своих источников.

Каким образом реализовать данный запрет, украинские пропагандисты при создании сего фейка, видимо, не подумали. В законах республик четко определены случаи прекращения пенсионных выплат — перечень их исключителен и не предполагает нового пункта «не явился на выборы главы». В подобные байки, к сожалению, охотно верят «сетевые патриоты» и просто безграмотные люди, не привыкшие включать интеллект при получении информации.