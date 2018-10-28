«Реал» — «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 18:15

Москва, 28 октября. Социальная сеть «Одноклассники» покажет противостояние двух испанских клубов — мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны».

Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдет на домашнем стадионе каталонцев Camp Nou в воскресенье, 28 октября. Начало матча в 18.15 по московскому времени.

Отметим, что зрители «Одноклассников» смогут посмотреть игру в формате сверхвысокой четкости Ultra HD. Комментировать матч будут Кирилл Дементьев и Вадим Лукомский.

Напомним, по итогам девяти туров чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место, «Реал» — девятое.