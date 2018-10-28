Со сталью в голосе: Лавров рассказал об оттенках антироссийской риторики в элите США

Москва, 28 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, как политическая элита США «со сталью в голосе» говорит с российскими дипломатами на публике. Однако в частных беседах некоторые из представителей элиты пытаются согласовывать с российской стороной пути выхода из кризиса.

По словам Лаврова, представители политической литы США «заряжены на продвижение линии партии». Однако эта антироссийская линия имеет несколько оттенков.

Если некоторые публично делают заявления против России, но в частных беседах по-человечески пытаются прийти к общему с Москвой решению, то другие же придерживаются антироссийской риторики абсолютно во всем.

«Бывают такие, которые и на публике, и в прямом общении без прессы выступают одинаково жестко, со сталью в голосе», — сказал Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Лавров отметил, что позже и эти люди тоже меняются: они уходят в отставку, начинают заниматься научной работой. И вот тогда эта часть политической элиты США становится более объективной и настроенной на поиск диалога между Москвой и Вашингтоном.