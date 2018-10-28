Бывший тренер может вновь возглавить «Спартак»

Москва, 28 октября. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин может вновь возглавить московский «Спартак».

Представители столичного футбольного клуба должны провести встречу со специалистом в воскресенье, 28 октября, передает издание «Спорт-Экспресс». Стоит отметить, что «Спартак» уже предпринимал попытки связаться с Карпиным перед матчем 12-го тура чемпионара России против махачкалинского «Анжи», однако главный тренер «Ростова» не стал обсуждать какие-либо вопросы.

Московский клуб Карпин возглавлял с 2009 по 2014 год. Красно-белые под его руководством дважды становились серебряными призерами чемпионата России.

Напомним, итальянец Массимо Каррера покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак», об этом стало известно 22 октября. Он возглавил команду в 2016 году. Совет директоров «Спартака» был неудовлетворен результатами команды за прошлый сезон, в связи с чем было принято решение освободить итальянца от занимаемой должности.

24 октября Каррера дал прощальную пресс-конференцию перед уходом из команды. Десятки фанатов собрались возле здания, где проходила встреча тренера и журналистов.