Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Бывший тренер может вновь возглавить «Спартак»

46
0 Оставить комментарий

Бывший тренер может вновь возглавить «Спартак»

Москва, 28 октября. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин может вновь возглавить московский «Спартак».

Представители столичного футбольного клуба должны провести встречу со специалистом в воскресенье, 28 октября, передает издание «Спорт-Экспресс». Стоит отметить, что «Спартак» уже предпринимал попытки связаться с Карпиным перед матчем 12-го тура чемпионара России против махачкалинского «Анжи», однако главный тренер «Ростова» не стал обсуждать какие-либо вопросы.

Московский клуб Карпин возглавлял с 2009 по 2014 год. Красно-белые под его руководством дважды становились серебряными призерами чемпионата России.

Бывший тренер может вновь возглавить «Спартак»

Напомним, итальянец Массимо Каррера покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак», об этом стало известно 22 октября. Он возглавил команду в 2016 году. Совет директоров «Спартака» был неудовлетворен результатами команды за прошлый сезон, в связи с чем было принято решение освободить итальянца от занимаемой должности.

24 октября Каррера дал прощальную пресс-конференцию перед уходом из команды. Десятки фанатов собрались возле здания, где проходила встреча тренера и журналистов.

Бывший тренер может вновь возглавить «Спартак»

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое