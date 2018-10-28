Сирия, 28 октября. При взрыве на поле Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре погибла сотрудница курдской полиции «Асайиш». «Ан-Нусра»*** продолжает провоцировать столкновения с САА на севере Хамы. ВС Турции обстреляли позиции курдов на северо-востоке Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: расформировали контрольно-пропускной пункт в городе Дамаск.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): ведет перестрелки с курдами у города Мареа на севере провинции Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в центральной части провинции Дейр-эз-Зор.

Курды: подверглись обстрелам ВС Турции на северо-востоке Алеппо вблизи сирийско-турецкой границы.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает провоцировать вооруженные стычки с САА в северной части Хамы.

Провинция Дамаск

Военный источник в социальной сети Twitter (SyriawatanNews) сообщает о том, что сирийские власти расформировали контрольно-пропускной пункт, находившийся на улице Ат-Тавра в одном из центральных районов города Дамаск. По данным Twitter-канала, это произошло вследствие заметного улучшения условий безопасности в столице. Напомним, административный центр полностью перешел под контроль правительственных подразделений в мае, после того как южные окраины Дамаска были зачищены от боевиков вооруженной оппозиции и террористов «Исламского государства». Этому способствовали переговоры властей с радикалами, проведенные при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон. Благодаря усилиям сотрудников ЦПВС часть исламистов прекратила оказывать сопротивление Сирийской арабской армии (САА) и была эвакуирована на северо-запад Сирии.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о новых вооруженных столкновениях между курдскими формированиями и «Сирийской свободной армией» (ССА) на севере региона. Противники ведут перестрелки на линии соприкосновения сил сторон неподалеку от города Мареа. Сведения о потерях сторон в живой силе и военной технике пока уточняются.

Между тем турецкие вооруженные силы приступили к обстрелам позиций «Демократической армии Сирии»**** (SDF) в районе населенного пункта Кобани на северо-востоке региона. Под ударом турецких подразделений также оказались военные объекты курдов на окраинах деревень Заур-Магхар, Ашме и Шарихли. Как передает Twitter-канал (eha_news), военнослужащие армии Турции возобновили артобстрелы в силу того, что Отряды народной самообороны (YPG), которые, по данным Анкары, сотрудничают с запрещенной группировкой Рабочая партия Курдистана (РПК), приступили к рытью траншей на сирийско-турецкой границе. Напомним, Турция опасается близости курдских радикальных формирований к приграничным районам, поскольку члены РПК неоднократно устраивали теракты на территории страны.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появилась информация о новом взрыве, прогремевшем на подконтрольных курдам территориях в центральной части Дейр-эз-Зора. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (NorsForStudies), взрывное устройство детонировало в районе нефтяного месторождения Аль-Омар, расположенного восточнее города Меядин. В результате взрыва была убита одна из сотрудниц курдской полиции «Асайиш» Лейла Аль-Хассан. На данный момент ни одно из вооруженных формирований не взяло на себя ответственность за организацию взрыва, тем не менее местные активисты полагают, что СВУ было заложено членами «спящих ячеек» «Исламского государства».

Провинция Хама

В северной части провинции Хама не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами вооруженной оппозиции. Согласно данным интернет-портала Halab Today TV, правительственные подразделения, базирующиеся в окрестностях деревни Телль Бизам, ведут огонь по расположениям боевиков на окраинах населенных пунктов Аль-Латамина, Лахайя и Мурек. Отмечается, что вооруженные стычки были спровоцированы радикалами террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», которые нанесли удары по районам, подконтрольным силам Башара Асада. По информации Twitter-канала (MasarPressNet), САА запустила разведывательные беспилотники, дабы предупредить новые обстрелы со стороны исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)