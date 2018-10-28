Иран оценил влияние санкций США на экспорт нефти

Тегеран, 28 октября. Иран ожидает снижение объема экспорта нефти до уровня не ниже 1 млн баррелей в сутки, об этом заявил первый вице-президент республики Эсхак Джахангири.

По словам Джахангири, в последние месяцы Иран экспортирует 2,5 млн баррелей нефти в сутки. Американские санкции против Ирана не способны снизить экспорт «черного золота» до уровня ниже, чем 1 млн баррелей. Джахангири добавил, что США не остановят экспорт иранской нефти, так как на рынке нет для нее замены.

«Сегодня американские власти лгут миру, что Саудовская Аравия и другие страны должны заменить иранскую нефть, чтобы цена на нефть не выросла», — приводит слова вице-президента ИРИ агентство IRNA.

Джахангири считает, что если бы США попытались остановить экспорт иранской нефти, то цена за баррель выросла бы до 100 долларов.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий. Сделка ограничивала ядерные разработки Ирана в обмен на отмену санкций ООН и ограничительных мер ЕС и США. Трамп также намерен не только вернуть санкции, но и принять новые, в том числе касающиеся экспорта нефти.