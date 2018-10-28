«Я очень горжусь Женей»: тренер Медведевой прокомментировал прокаты фигуристки в Канаде

Москва, 28 октября. Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, о чем он говорил со спортсменкой после ее провального выступления в короткой программе.

Напомним, Медведева на этапе Гран-при в Канаде по итогу заняла третье место. После короткой программы из-за ошибки в каскаде она занимала седьмую позицию.

По словам наставника спортсменки, фигуристка хотела показать, что стала лучше, но у нее не получилось. Тренер рассказал, что после ее провала на катке он дал ей просто выговориться о своих чувствах. Орсер напомнил Медведевой о желании бороться, о ее бесстрашии.

«Мне, тренеру другого спортсмена, было немного страшно видеть, в каком напряженном состоянии она может быть. Я сказал ей вернуть это состояние, это выражение лица», — цитирует телеканал «360» канадского специалиста.

По его словам, он рекомендовал Медведевой сосредоточиться, никого не слушать и выполнять свою работу.