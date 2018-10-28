Дамаск, 28 октября. Террористы запрещенной в РФ организации ИГИЛ1, ранее занимавшие пост ООН в Эль-Кунейтре, производили там самодельные взрывные устройства. Доказательства этого обнаружила военная полиция России.

Военная полиция РФ по просьбе сил ООН провела осмотр поста у Голанских высот и подъездных к нему дорог перед тем, как миротворческий контингент сможет вернуться обратно.

Как пишет издание «Русская весна», боевики использовали пост ООН как свою базу. Во время осмотра силы военной полиции Минобороны РФ обнаружили составные части взрывных устройств. Кроме того, на посту ООН, который занимали террористы, были обнаружены медикаменты, произведенные в странах, входящих в коалицию под руководством США.

Все найденное было передано сирийской армии. Отмечается, что в скором времени силы ООН по наблюдению за разъединением в Эль-Кунейтре смогут вернуться на свою базу.

1 Организация запрещена на территории РФ.