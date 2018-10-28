Дамаск, 28 октября. Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удары по деревне Ас-Суса в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В результате авиаударов погибли пять мирных жителей, сообщает сирийское государственное телевидение.

Стоит отметить, что это далеко не единственный удар, нанесенный коалицией по данной провинции Сирийской Арабской Республики (САР). На прошлой неделе ее авиация нанесла удар по мечети Аль-Осман, которая находится на подконтрольной ИГ1 (организация запрещена в РФ) территории в поселке Ас-Суса. По предварительным данным, жертвами бомбардировки стали десятки мирных жителей.

Напомним, коалиция незаконно присутствует в САР с 2014 года, действуя без согласия и координации с властями государства и резолюцией СБ ООН. США поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с терроризмом, однако за несколько лет присутствия американских в регионе не было достигнуто никаких успехов в данном направлении. Более того, зафиксировано, что американская сторона обучает силовиков, в том числе курдских, с целью дестабилизации обстановки в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.