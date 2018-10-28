Фаворит президентской гонки в Бразилии проголосовал на выборах

Рио-де-Жанейро, 28 октября. В Бразилии стартовал второй тур президентских выборов. Лидер предвыборной гонки, кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару проголосовал утром на избирательном участке в западной части Рио-де-Жанейро.

Болсонару прибыл на участок вместе со своей женой и в сопровождении полиции. Для безопасности фаворита президентских выборов на нем был надет бронежилет, скрытый под одеждой. В сентябре на кандидата было совершено покушение, при нападении Болсонару получил ранение ножом на предвыборном митинге.

Ранее свой голос за будущего президента Бразилии отдал действующий лидер страны Мишел Темер. По словам главы государства, независимо от сегодняшнего выбора народ Бразилии будет «сплоченным и братским».

По данным опроса, за Болсонару готовы проголосовать 54-56,8% избирателей. За его оппонента, кандидата от левой Партии трудящихся Фернанду Аддада отдадут голос 44% избирателей.