«Пусть чеченские стадионы метут!»: россияне дали Кадырову советы по перевоспитанию Мамаева и Кокорина

Москва, 28 октября. Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина не стоит сажать в тюрьму, так как они осознали свою ошибку. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, лишение свободы Мамаева и Кокорина будет большой потерей для сборной России по футболу. Глава Чечни отметил, что не оправдывает действий футболистов, но готов дать им второй шанс в клубе «Ахмат».

«Мы их перевоспитаем», — сказал Кадыров в интервью ТАСС.

Отметим, Кадыров и ранее сообщал, что футбольный клуб «Ахмат» готов при любом исходе дела трудоустроить игроков. Россияне отреагировали на предложение Рамзана Кадырова и дали главе Чечни несколько советов по перевоспитанию Мамаева и Кокорина.

«Во! Точно. Пусть чеченские стадионы метут», — написала Ольга Спарро.

Многие оценили поступок главы Чеченской Республики. Комментаторы отметили, что второй шанс должен необходимо давать каждому.

«Достойный уважения мужской поступок. Браво, Рамзан Ахматович! Шанс есть всегда... Но так хочется, чтобы этот дуэт получил по заслугам», — написала Елена Владиславовна.

Некоторые отметили, что перевоспитание в данном случае действительно нужно.

«Правильно. Пусть им хоть в этом возрасте объяснят, как надо себя вести: что такое — хорошо и что такое — плохо», — написала Svetlana Skopinceva.

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин арестованы по делу о хулиганстве в Москве. В Сети появились сообщения о том, что футболисты избили двух чиновников Минпромторга в одной из столичных кофеен. Кроме того было опубликовано видео, на кадрах которого запечатлено, как Мамаев и Кокорин могли избить водителя ведущей Первого канала. Очевидцы утверждали, что в момент инцидента футболисты были в нетрезвом состоянии. Эксперты неоднократно отмечали, что поступок Мамаева и Кокорина вредит репутации российского футбола и спорта в целом.

Сейчас игроки находятся под стражей в следственном изоляторе «Бутырка». Мера пресечения избрана до 8 декабря, суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты футболистов.