Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Порошенко поздравил украинцев с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

141
0 Оставить комментарий

Порошенко поздравил украинцев с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Киев, 28 октября. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинский народ с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков и выразил надежду на то, что эта дата навсегда останется в памяти.

Обращение к украинцам глава государства опубликовал в социальной сети Facebook, подчеркнув, что с памятной даты прошло 74 года. Порошенко обратил внимание на то, что на Украине нет семьи, которая бы не потеряла родных во время нацистского нашествия и оккупации.

«Ценой невероятных усилий, ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора», — написал он.

Ранее с годовщиной украинский народ поздравил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он назвал настоящими народными героями уроженцев Украины, которые внесли свой вклад в победу СССР в годы Великой Отечественной войны. При этом глава Крыма подчеркнул, что герои, отстаивавшие победу ценой собственной крови, и предположить не могли, что спустя несколько десятилетий на этой земле «прорастут семена нацизма и снова придет война».

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое