Киев, 28 октября. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинский народ с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков и выразил надежду на то, что эта дата навсегда останется в памяти.

Обращение к украинцам глава государства опубликовал в социальной сети Facebook, подчеркнув, что с памятной даты прошло 74 года. Порошенко обратил внимание на то, что на Украине нет семьи, которая бы не потеряла родных во время нацистского нашествия и оккупации.

«Ценой невероятных усилий, ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора», — написал он.

Ранее с годовщиной украинский народ поздравил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он назвал настоящими народными героями уроженцев Украины, которые внесли свой вклад в победу СССР в годы Великой Отечественной войны. При этом глава Крыма подчеркнул, что герои, отстаивавшие победу ценой собственной крови, и предположить не могли, что спустя несколько десятилетий на этой земле «прорастут семена нацизма и снова придет война».