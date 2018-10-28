«Живой самолет»: акция в память о жертвах теракта над Синайским полуостровом. ФАН-ТВ

Почти три года прошло с момента трагедии над Синаем, когда террористами был взорван российский самолет Airbus А321, совершавший рейс 9268 по маршруту Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург.

На Марсовом поле сегодня прошла акция в память о жертвах теракта. Организатором выступил благотворительный фонд «Рейс 9268».

«До сих пор все ждут, что они приедут и… Что это все не по-настоящему, что это — сон кошмарный. До сих пор верят. А так вот. Мы остались с мужем вдвоем. У нас единственный сын погиб, и как хочешь, так и живи», — рассказала Татьяна Глидяева, мать одного из погибших.

Горожане и родственники погибших, держа в руках фотографии жертв трагедии, выстроились в «живой самолет».

«Есть такое расхожее выражение: «Это нужно не мертвым, это нужно живым». Мы хотели бы, чтобы, во-первых, память жила, чтобы люди, которые потеряли близких, понимали, что жизнь продолжается, что жизнь живет. Это первое такое, жизнеутверждающее, может быть, мероприятие. Потому что до сих пор фонд отмечал годовщины, панихиды, но это первое такое мероприятие, которое означает, что память жива и жизнь продолжается», — объяснила смысл акции Майа Снеткова, психолог фонда «Рейс 9268».

В катастрофе погибли все 224 человека, находившиеся на борту самолета. Среди них 7 членов экипажа и 217 пассажиров, большинство были из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Этот теракт стал причиной самой массовой гибели граждан России в авиакатастрофе за всю историю авиации.