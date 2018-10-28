Полураздетый футболист вышел в эфир телеканала
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Москва, 28 октября. Футболист нидерландского «Де Графсхап» Фурджель Нарсинг вышел на интервью полуодетым. Видеозапись с интервью опубликовал телеканал Fox Sports в микроблоге Twitter.
После матча с «Эксельсиором», который завершился победой «Де Графсхап» со счетом 4:1, футболист подошел в зону для интервью. Нарсинг задержался после душа, поэтому появился перед представителями СМИ в синем пиджаке и белой рубашке, а нижняя часть тела была завернута в полотенце.
???? | Furdjel Narsingh staat @leooldenburger netjes met jasje-handoekje te woord!#graexc— FOX Sports (@FOXSportsnl) October 27, 2018
Hele interview ➡️ https://t.co/4HcjM70txf pic.twitter.com/h2upn94zKC
Напомним, на счету Нарсинга один гол, который стал для него первым в сезоне 2018/2019.