Полураздетый футболист вышел в эфир телеканала

Москва, 28 октября. Футболист нидерландского «Де Графсхап» Фурджель Нарсинг вышел на интервью полуодетым. Видеозапись с интервью опубликовал телеканал Fox Sports в микроблоге Twitter.

После матча с «Эксельсиором», который завершился победой «Де Графсхап» со счетом 4:1, футболист подошел в зону для интервью. Нарсинг задержался после душа, поэтому появился перед представителями СМИ в синем пиджаке и белой рубашке, а нижняя часть тела была завернута в полотенце.

Напомним, на счету Нарсинга один гол, который стал для него первым в сезоне 2018/2019.