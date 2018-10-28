Сирия: Национальный музей Дамаска открылся впервые с 2012 года

Дамаск, 28 октября.Национальный музей Дамаска открылся впервые за последние шесть лет. Музей стал пристанищем экспонатов, которые свозили из разных уголков страны.

Вход в музей был закрыт с 2012 года, 28 октября вход будет бесплатный. Позднее посещение музея для сирийцев будет стоит 75 сирийских лир (11 рублей), для иностранцев — 500 лир (70 рублей).

В основном сюда приходит молодежь, которая активно фотографирует представленные на выставке экспонаты. Подписи к экспонатам сделаны на арабском языке. Здесь находятся древности Пальмиры с мозаиками, бюстами и скульптурами разных периодов истории республики, пишет РИА Новости.

Сегодня в Дамаске также открылся форум, посвященный сирийским музеям. Организаторы форума сообщили, что на площадку культурного диалога приехали иностранные ученые.