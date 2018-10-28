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Жертвами наводнения на Кубани стали шесть человек

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Жертвами наводнения на Кубани стали шесть человек

Краснодар, 28 октября. В результате наводнения в Краснодарском крае погибли шесть человек, около 140 получили травмы различной тяжести, еще двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

«Пострадали 145 человек, из них 6 человек погибли, 12 человек госпитализированы, 125 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, неизвестна судьба 2 человек», — заявил представитель региональный властей в комментарии ТАСС.

Напомним, сильнейший ливень обрушился на Краснодарский край 26 октября. В регионе введен режим ЧС. В результате стихии подтопило около 30 населенных пунктов, разрушенными оказались автомобильные и железные дороги.

Ранее Федеральное агенство новостей сообщало, что полиция бесплатно восстановит документы жителям Краснодарского края, которые пострадали во время наводнения.

Автор: Софья Куликова
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